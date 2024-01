Roma, 30 gen. (askanews) - L'arrivo di Jannik Sinner a Palazzo Chigi per l'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il vincitore degli Australian Open è arrivato a bordo di un auto con i vetri oscurati dall'ingresso posteriore. Insieme a lui anche il ministro dello sport, Andrea Ab...

Roma, 30 gen. (askanews) – L’arrivo di Jannik Sinner a Palazzo Chigi per l’incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il vincitore degli Australian Open è arrivato a bordo di un auto con i vetri oscurati dall’ingresso posteriore. Insieme a lui anche il ministro dello sport, Andrea Abodi.

Un po’ di delusione per i tifosi che erano fuori in attesa di vederlo passare per festeggiarlo.