Sinner: la mia qualità? Forse il segreto è lavorare più degli altri

Roma, 31 gen. (askanews) -La mia qualità? Jannik Sinner ci pensa diversi secondi a testa bassa… Per poi dire: “Il segreto forse è lavorare più degli altri, anche se io conosco solo me stesso”.

In conferenza stampa a Roma, dopo la vittoria degli Australian Open, il campione risponde a una domanda sulla sua miglior qualità: “Non è facile rispondere, non so, forse, secondo me è tutto il lavoro. Non è un segreto che uno riesce ad arrivare a un bel traguardo, cioè il segreto forse è di lavorare più degli altri, anche se io conosco solo me stesso – dice – il segreto è quanto uno è professionale, anche questa è una qualità. Io mi sveglio al mattino e la prima cosa che penso è: oggi mi devo allenare”.