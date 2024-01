Sinner: non vado a Sanremo, faccio il tifo da casa

Roma, 31 gen. (askanews) -"Faccio il tifo da casa". Così ha risposto Jannik Sinner alla domanda di una giornalista sul festival di Sanremo e la sua possibile partecipazione, di cui molto si è parlato in questi giorni. "No guarda è un evento bello ma qui sto facendo due giorni per me a Roma, poi ...

Roma, 31 gen. (askanews) -“Faccio il tifo da casa”. Così ha risposto Jannik Sinner alla domanda di una giornalista sul festival di Sanremo e la sua possibile partecipazione, di cui molto si è parlato in questi giorni.

“No guarda è un evento bello ma qui sto facendo due giorni per me a Roma, poi guardo in avanti, quando dovrei andare a Sanremo sarò già a lavorare ed è quello che mi piace fare, quindi non andrò a Sanremo” ha detto il 22enne tennista altoatesino, a Roma in conferenza stampa nella sede della Fitp reduce dal trionfo agli Australian Open.