Sintra una realtà mondiale

Suno, 7 giu. (askanews) – Una tecnologia sempre più innovativa e tutta italiana. Quello di Sintra è un percorso aziendale virtuoso, che produce sistemi di pulsione dell’aria ambiente utilizzati in

importanti strutture civili e produttive in tutto il mondo, progettate secondo criteri di ricerca e metodi di calcolo del tutto innovativi, come spiegato dal CEO di Sintra, Marco Zambolin:

“Sintra è una società che dopo 15 anni di ricerca si occupa di sviluppare delle tecnologie innovative per il contenimento dei consumi energetici nell’ambito principalmente industriale. È possibile avere degli impianti che siano energicamente sostenibili e non è un lusso, ma ce lo possiamo permettere a costi contenuti”.

Nell’ETC aziendale di Suno, in provincia di Novara, si studiano quotidianamente nuove migliorie nei sistemi che consentono di riscaldare o climatizzare grandi ambienti, civili e industriali, con grande efficienza e senza spreco di energia. L’ETC – Expertise & Technology Center è stato inaugurato un anno fa ed è stato pensato per accogliere tutta l’attività di ricerca e sviluppo ed entro il 2025 anche l’attività produttiva di Sintra, attualmente ospitata a poca distanza, nello stabilimento di Fontaneto D’Agogna.

Nei pressi dell’ETC, a testimonianza della convinzione di Sintra che sia possibile produrre efficientemente risparmiando risorse e riutilizzando ciò che arriva dalla natura, ha trovato posto anche un biolago, che rende il centro autosufficiente dal punto di vista idrico, come sottolineato da Sonia Zambolin, Responsabile transizione ecologica Sintra:

“Recuperiamo le acque piovane. Nel biolago ci sono diverse varietà di ninfe, cinque varietà di fiore di loto e diverse trote e storioni che sono il simbolo e la garanzia della buona qualità dell’acqua. Questa, poi, viene utilizzata in emergenza per il sistema antincendio e per irrigare tutto il parco Sintra”.

Un futuro e un’azienda sostenibile, attraverso nuovi strumenti che fanno di Sintra un modello virtuoso e all’avanguardia.