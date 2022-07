“Sion”, ecco l’auto familiare ricoperta solo da pannelli solari

Monaco di Baviera (Germania), 26 lug. (askanews) – La start-up tedesca Sono Motors ha presentato a Monaco di Baviera “Sion”, un’auto familiare a cinque posti interamente ricoperta da pannelli solari, che dalla seconda metà del 2023 inizierà la produzione in serie. L’intera carrozzeria di Sion è ricoperta da 456 celle fotovoltaiche che permettono di generare in media abbastanza elettricità in una settimana da percorrere parecchi chilometri.

Il co-fondatore e ad di “Sono Motors” Jona Christians: “La Sion è la prima auto elettrica solare a buon mercato.

E quello che abbiamo fatto qui, è di aver integrato le 456 celle fotovoltaiche sull’intera auto esterna, dappertutto. Immaginate che ci sono celle sul tetto, sui lati, dappertutto. Ciò significa che puoi guidare una media di 112 chilometri orari a settimana grazie a queste celle fotovoltaiche. E gratis!”.

Dopo anni di sviluppo, la start-up, di cui è co-fondatrice e ad anche Laurin Hahn, sta ora costruendo una flotta di veicoli prova, prima di affidare la produzione di massa all’azienda finlandese Valmet Automotive.

La berlina, che ha un’autonomia di batteria di 305 chilometri, ha come cliente potenziale le famiglie, ma anche i servizi di car-sharing.

Sono Motors ha già ricevuto 19.000 prenotazioni per Sion, tramite un anticipo medio di 2.225 euro, che contribuirà allo sviluppo finanziario dell’azienda, che prevede di produrre più di 250.000 veicoli nei prossimi sette anni al prezzo di 25.000 euro ciascuno.