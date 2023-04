Sip, ‘bene stretta Governo su pediatri a gettone ma occorre exit strategy’

Roma, 18 apr. (Adnkronos Salute) – “La ‘stretta’ decisa dal governo sul ricorso ai pediatri a gettone è giusta e condivisibile, ma occorre trovare una strategia di uscita per garantire la sopravvivenza di molti reparti di Pediatria”. Così la Società italiana di pediatria (Sip) in una nota commenta il giro di vite per i medici a gettone contenuto nel decreto Bollette da poco approvato in Cdm.

La Sip sottolinea come “l’aumento progressivo dell’età media dei pediatri e del numero di pensionamenti, sia nel territorio che in ospedale, e il numero crescente di pediatri che scelgono di lasciare l’ospedale per dedicarsi al territorio o all’attività privata, stiano mettendo a rischio il funzionamento stesso di molte strutture ospedaliere di Pediatria e di Punti nascita”, nei quali “non si riesce più ad assicurare la continuità dell’assistenza. Proprio per tale ragione numerose realtà, per tamponare l’emergenza personale, sinora hanno fatto ricorso ai medici gettonisti, con poco controllo su professionalità e competenza degli operatori ed a discapito della sicurezza delle cure. Un fenomeno certamente da contrastare, prevedendo però adeguate contromisure, senza le quali ben 65 Pediatrie di tutta Italia rischierebbero la paralisi”.

Tra le proposte avanzate dalla Società italiana di pediatria – dettaglia la nota – la razionalizzazione delle piccole strutture ospedaliere di pediatria (ormai quasi esclusivamente dedicate ad una attività ambulatoriale di emergenza, spesso in condizioni di estrema precarietà assistenziale e strettamente collegate al mantenimento di punti nascita substandard) può rappresentare un primo intervento, ma non in grado, da sola, di dare una risposta efficace e duratura.

Altro provvedimento utile può essere rappresentato dal ricorso all’attività aggiuntiva (con remunerazioni orarie sovrapponibili a quelle riservate ai gettonisti) da parte di specialisti dipendenti del Servizio sanitario nazionale, superando il limite dell’appartenenza alla stessa Azienda e favorendo una disponibilità su base regionale (ed eventualmente anche extraregionale).

Nella consapevolezza di come sia però necessaria una strategia di cambiamento di più ampio respiro – prosegue la nota – la Società italiana di pediatria propone che, almeno fino al superamento della situazione di emergenza, sia modificata la modalità di accesso al mondo del lavoro dei giovani pediatri e degli specializzandi dell’ultimo biennio del percorso formativo, strutturando un rapporto di lavoro che preveda lo svolgimento dell’attività assistenziale da parte di ciascun professionista sia in ospedale che sul territorio. Questa modalità, da considerare obbligatoria per tutti i nuovi pediatri assunti dal Ssn, potrebbe essere estesa, su base opzionale, anche a coloro che già prestano servizio, sia come pediatri ospedalieri che come pediatri di libera scelta. Un modello organizzativo di questo tipo potrebbe ridurre il fenomeno della “fuga” dagli ospedali e, al tempo stesso, consentire una migliore copertura territoriale anche nelle aree geografiche più svantaggiate. Sarà necessario declinare meglio le modalità di strutturazione dei diversi contratti di lavoro e definire gli aspetti economici, ma il superamento del rapporto di esclusività appare il passaggio fondamentale sul quale costruire i nuovi modelli operativi dell’assistenza pediatrica e neonatologica nel nostro Paese.

Già oggi, infatti – conclude la Società italiana di pediatria – non vi sono i medici specialisti in pediatria necessari per mantenere l’attuale sistema organizzativo, realizzatosi nel nostro Paese a partire dal 1980, che prevede una assistenza pediatrica territoriale distinta e non integrata con quella ospedaliera. Il gap già esistente è destinato ad aumentare nei prossimi 3-4 anni, nonostante la riduzione della natalità e l’aumento del numero dei contratti per le scuole di specializzazione, per il numero elevato di pensionamenti tra i pediatri di famiglia e di dimissioni volontarie tra i pediatri ospedalieri.