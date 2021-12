Siparietto tra Alvaro Vitali e i giudici di The Voice Senior

Roma, 18 dic. (askanews) – “Con chi me la devo me la devo pijà adesso, con tutti e quattro?”: Alvaro Vitali entra con questa battuta nello studio di “The Voice Senior” dopo che l’esibizione della moglie Stefania Corona è stata bocciata dai giudici Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Berté e Orietta Berti.

Sorrisi e stupore tra il pubblico per il ritorno in tv dell’attore e cabarettista, 71 anni, noto per avere interpretato Pierino e aver preso parte a numerosi film della commedia sexy all’italiana.

La quarta puntata del talent show condotto da Antonella Clerici, andata in onda su Rai 1 il 17 dicembre, si conferma leader del prime time con 18,7% di share pari a 3.553.000 di telespettatori.

L’intera puntata all’indirizzo www.raiplay.it.