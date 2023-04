Siracusa, aiuta due minorenni e muore in mare: ritrovato il corpo

Ha salvato due ragazzini che erano in difficoltà, ma non è riuscito a tornare a riva. Morto 35enne a Siracusa.

Vito Bugliarello è morto a 35 anni dopo aver salvato due ragazzini che si trovavano in difficoltà in mare. Il giovane non è riuscito a tornare a riva dopo averli aiutati.

Ha salvato due ragazzini in difficoltà mentre si facevano il bagno, ma non è riuscito a tornare a riva ed è morto. Il corpo di Vito Bugliarello, 35 anni, è stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Reggio Calabria, che lo cercavano da ieri, da quando risultava disperso. Il 35enne aveva visto due ragazzini minorenni in difficoltà, che avevano deciso di fare un bagno nei pressi del ponte di Cassibile. Quando si sono buttati in acqua si sono resi conto che avevano difficoltà a tornare a riva. Bugliarello ha deciso di aiutarli, legando due teli e usandoli come corda. Sfortunatamente è scivolato e non è riuscito a tornare a riva. Le attività di ricerca sono andate avanti per tutta la giornata di oggi, fino al recupero del cadavere in prossimità di un costone roccioso.

Chi era Vito Bugliarello

Vito Bugliarello era originario di Floridia, aveva frequentato l’Istituto tecnico Fermi a Siracusa ed era un amante dei viaggi. Molti amici e conoscenti gli hanno reso omaggio sui social, chiamandolo “eroe” e apprezzando il suo altruismo e il suo grande coraggio. “Staremo sempre vicino alla famiglia Bugliarello. Cercando di mettere ogni giorno in pratica ciò che vostro figlio ci ha insegnato con questo grande gesto” ha scritto un ragazzo sui social. Sulla sua morte la procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.