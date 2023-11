Siracusa: cellulari e droga portati in carcere con i droni

Palermo, 15 nov. (Adnkronos) – Cellulari e droga, introdotti nel carcere Cavadonna di Siracusa grazie all'utilizzo di droni o nascosti nel cibo portato dai familiari. E' uno dei particolari dell'operazione dei carabinieri di Siracusa che all'alba ha portato all'arresto di 19 persone indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio di sostanze stupefacenti e reati in materia di armi.

In un caso, i carabinieri hanno sorpreso due indagati mentre, a 270 metri dal carcere, avevano appena legato a un drone un involucro contenente 3 telefoni cellulari di piccolissime dimensioni col chiaro intento di recapitarli all'interno della struttura. Altri quattro smartphone criptati e involucri di stupefacente di cocaina e hashish sono stati trovati nascosti all'interno di calamari e barrette di cioccolata che stavano per essere consegnati ad una ditta di spedizione per farli recapitare ad alcuni detenuti.