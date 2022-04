Siracusa, morto un bimbo di 10 anni: è caduto da una scogliera

Tragedia a Siracusa, dove un bimbo di 10 anni è morto in seguito alla caduta da una scogliera: è successo durante un'escursione con la famiglia.

È morto un bimbo di soli 10 anni dopo aver perso l’equilibrio ed essere scivolato da una scogliera: è successo sul litorale di Augusta, a Siracusa.

Bimbo di 10 anni cade dalla scogliera e muore

Dramma sul litorale di Augusta, in contrada Costa Saracena, nel Siracusano, dove un bimbo di 10 anni, originario di Catania, è morto a seguito di una caduta da una scogliera.

Secondo le prime ricostruzioni, dopo il pranzo con la famiglia, il piccolo avrebbe deciso di fare una piccola escursione ma mentre passeggiava ha perso l’equilibro ed è scivolato dallo strapiombo.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta, ma non ha disposto l’autopsia, e ha restituito subito la salma alla famiglia.

La ricostruzione della giornata che ha portato alla tragedia

La famiglia del piccolo di 10 anni aveva deciso di trascorrere la giornata festiva di ieri, lunedì 25 aprile, in una villetta del Siracusano insieme ad altri amici.

Intorno all’ora di pranzo, il bambino si è allontanato spinto dalla curiosità e dalla voglia di esplorare la zona, finendo però su una scalinata in prossimità del costone che permette di raggiungere il mare. A quel punto avrebbe perso l’equilibrio in quel passaggio, volando per metri dalla scogliera. La caduta è stata fatale.