Siracusa: si tuffa per salvare 2 minori, ritrovato in mare corpo 35enne disperso**

Siracusa, 23 apr. (Adnkronos) - E' stato ritrovato intorno alle 14.50 il corpo del 35enne disperso da ieri pomeriggio quando, intorno alle 17, era entrato in mare dalla spiaggia del Gelsomineto, sulle coste di Avola, per provare a portare in salvo due minori in difficoltà per la corrente...