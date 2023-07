Siracusa, suicidio in strada: poliziotto si toglie la vita con pistola d’ordinanza

Un poliziotto di 38 anni si è suicidato in strada, usando la pistola d’ordinanza. La tragedia è avvenuta la notte del 15 luglio, poco lontano dal suo appartamento.

Un poliziotto di 38 anni si è tolto la vita nella notte del 15 luglio, in strada, poco lontano dalla sua abitazione, usando la pistola di ordinanza. Le motivazioni al momento non si conoscono, ma si tratta del terzo poliziotto che si è suicidato in città nel giro di un mese. Lo scorso 15 giugno un altro poliziotto di 42 anni si è suicidato in Questura con l’arma di ordinanza e qualche mese fa un poliziotto si è impiccato in casa. Stando a quanto riportato dal quotidiano La Sicilia, a indagare sulla morte del 38enne sono ora i colleghi della della Questura di Siracusa.

Il problema dei suicidi tra le forze dell’ordine

A proposito dei suicidi in aumento tra uomini e donne delle forze dell’ordine, il Nuovo Sindacato Carabinieri Sicilia ha chiesto l’istituzione di un osservatorio permanente. Secondo il sindacato, è indispensabile che gli agenti abbiano anche un centro d’ascolto a propria disposizione, utile a prevenire tragedie dovute alla disperazione e alla depressione legate spesso al forte stress dovuto alle attività traumatiche che svolgono.