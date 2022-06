Milano, 27 giu. (askanews) – Sirene morte sulla spiaggia. È la protesta messa in scena da alcuni attivisti di Ocean rebellion in occasione della Conferenza Onu in Portogallo, a Lisbona, sugli Oceani.

Una conferenza rimandata per due anni e che ora vedrà finalmetne riunirsi leader, esperti e scienziate per discutere dello stato di salute di una componente fondamentale per la vita sulla Terra.