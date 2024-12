Siria, alla moschea degli Omayyadi si festeggia la fine di un incubo

Milano, 9 dic. (askanews) – La Grande moschea degli Omayyadi è il luogo di culto più importante di tutta la Siria. Qui all’indomani della caduta di Damasco vengono a pregare e a incontrarsi i siriani per celebrare la fine del regime di Bashar al Assad.

“Ora possiamo parlare liberamente. Spero che ci tratteremo con gentilezza e lavoreremo mano nella mano per costruire questo paese che è stato governato dalla tirannia, che ci ha messo a tacere per 60 anni”, dice Issam Al Tawil.

“Per gli ultimi 46 anni, cosa posso dire, abbiamo vissuto un’amara realtà, un’amara realtà. Non ero solo io, tutte le generazioni prima e dopo di me, persino gli anziani”, spiega Zahir Khayyat, commerciante di Damasco. “Oggi, mentre andavo al negozio, ho incontrato un uomo anziano di circa 80 anni: stava chiamando un taxi e sembrava molto confuso. Gli ho chiesto da dove venisse, mi ha detto da Homs. Gli ho chiesto cosa ci facesse lì, mi ha detto che era in prigione da 11 anni e non conosceva nessuno, ha detto di aver dimenticato il suo nome e che il suo numero di matricola era 1320”.

“Siamo molto felici dopo la caduta di Bashar al-Assad, che Dio ci liberi da lui per sempre, non ho paura di dirlo – afferma Ra’fat Awad – Siamo molto felici e stiamo lavorando senza paura e con la coscienza pulita. Siamo molto felici”.