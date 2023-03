Siria: almeno 7 morti e 15 feriti in attacco contro milizia filo-iraniana

Damasco, 8 mar. (AdnkronosDpa/Europa Press) - Almeno sette persone sono state uccise e altre 15 ferite in un attacco in un'area controllata da gruppi filo-iraniani nella regione di Deir Ezzor, nel nord-est della Siria. L'Osservatorio siriano per i diritti umani (OSDH), che ha riferito che ...