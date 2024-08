Siria: Biden, '12 anni da rapimento Austin Tice, Damasco collabori, sia rilasciato'

Washington, 14 ago. (Adnkronos) - "Questa settimana sono 12 lunghi e terribili anni da quando l’americano Austin Tice è stato rapito in Siria. Abbiamo ripetutamente sollecitato il governo siriano a collaborare con noi in modo da poter finalmente riportare Austin a casa. Oggi chiedo...

Washington, 14 ago. (Adnkronos) – "Questa settimana sono 12 lunghi e terribili anni da quando l’americano Austin Tice è stato rapito in Siria. Abbiamo ripetutamente sollecitato il governo siriano a collaborare con noi in modo da poter finalmente riportare Austin a casa. Oggi chiedo ancora una volta il suo rilascio immediato". Lo scrive in una nota il presidente americano Joe Biden.

"La libertà di stampa è essenziale e giornalisti come Austin svolgono un ruolo fondamentale nell’informare il pubblico e nel responsabilizzare chi detiene il potere – prosegue il comunicato della Casa Bianca – Siamo vicini ad Austin, solidali con la sua famiglia e con tutti gli americani ingiustamente detenuti e tenuti in ostaggio all’estero. Continuerò a fare tutto il possibile per sostenere e perseguire il suo rilascio e sostenere i suoi cari finché non sarà tornato sano e salvo a casa".