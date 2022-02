Siria, Biden: il capo dell’Isis è morto da codardo disperato

Washington, 3 feb. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti, in un intervento alla Casa Bianca, ha definito la morte del capo dell’Isis Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, che si sarebbe fatto esplodere durante un raid Usa in Siria, un “atto di codardia disperata”.

“La notte scorsa, operando sotto i miei ordini, le forze militari degli Stati Uniti hanno eliminato con successo una grande minaccia terroristica per il mondo, il leader mondiale dell’Isis, noto come Hajji Abdullah”, ha esordito Biden.

“La nostra squadra sta ancora compilando il rapporto, ma sappiamo che mentre le nostre truppe si avvicinavano alla cattura del terrorista, in un atto finale di codardia disperata, lui, senza riguardo per le vite dei suo stessi famigliari o altre persone nell’edificio, ha deciso di farsi esplodere, non solo con il giubbotto, ma di far saltare in aria il terzo piano, piuttosto che affrontare la giustizia per i crimini che ha commesso”.

Durante il raid sono morte 13 persone, inclusi bambini, secondo i soccorritori locali