Siria, Biden: “L’esercito Usa ha abbattuto il leader dell’Isis”

Idlib (Siria), 3 feb. (askanews) – Le forze Usa hanno “eliminato dal campo di battaglia” il leader dell’Isis Abou Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, nel corso di un’operazione anti-terrorismo condotta nel governatorato di Idlib, nord-ovest della Siria, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio: lo ha annunciato via Twitter il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha ringraziato i soldati americani, tornati tutti sani e salvi, per il loro coraggio.

Secondo quanto riferito dall’Osservatorio siriano per i diritti umani, nell’operazione sono rimaste uccise 13 persone, tra cui quattro bambini e tre donne.

Secondo un alto responsabile americano, il capo dello Stato islamico è morto in un’esplosione da lui stesso provocata nel corso del raid Usa. “All’inizio dell’operazione l’obiettivo terrorista ha fatto esplodere un ordigno che ha ucciso anche dei membri della propria famiglia e dei bambini”, ha indicato la fonte.

L’operazione è iniziata attorno alla mezzanotte locale ed è andata avanti fino alle 3:30 al confine tra la regione di Atmeh, a Idlib, e Iskenderun, in Turchia. Stando alla ricostruzione fatta dall’Osservatorio siriano per i diritti umani, le forze americane hanno “circondato un edificio di due piani, chiedendo alle persone all’interno di uscire e arrendersi”, ma ci sono stati “scontri in cui sono intervenuti caccia della coalizione che hanno preso di mira la zona”.

L’ong ha rimarcato come l’operazione sia stata “simile” a quella condotta nel 2019 contro l’ex leader dell’Isis, Abu Bakr Al-Baghdadi, sempre condotta a Idlib, ultima roccaforte dell’opposizione siriana sostenuta da Ankara.