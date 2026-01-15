Siria, civili in fuga da Deir Hafer dopo l'ultimatum dell'esercito

Dayr Hafir, 15 gen. (askanews) – Decine di civili siriani hanno iniziato a lasciare Deir Hafer, nell’est della provincia di Aleppo, dopo che l’esercito ha fissato una scadenza per l’uscita della popolazione, sullo sfondo del timore di un’escalation degli scontri con le forze curde.

Il governo punta a estendere la propria autorità sull’intero Paese a un anno dalla caduta dello storico regime di Bashar al-Assad.

A marzo era stato raggiunto un accordo per integrare l’amministrazione autonoma curda del nord della Siria nell’apparato statale, ma l’attuazione è in stallo e gli scontri tra le due parti riaffiorano a intermittenza. Nei pressi di Deir Hafer solo un numero limitato di famiglie è riuscito a lasciare l’area attraverso un corridoio predisposto dall’esercito, destinato a chiudere nel pomeriggio.

Damasco ha accusato le Forze democratiche siriane di impedire ai civili di lasciare la zona. Accuse definite “infondate” da un portavoce della coalizione armata a guida curda che controlla aree del nord della Siria.

“All’inizio ci siamo diretti verso il posto di blocco del governo – spiega Mahmud Musa, sfollato da Deir Hafer – ma le Forze democratiche siriane non ci hanno permesso di uscire. Siamo passati attraverso villaggi e terreni agricoli, su strade difficili da percorrere. Migliaia di residenti sono ancora all’interno e non riescono a uscire per il timore delle mine”.