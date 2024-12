Roma, 9 dic. (askanews) – Da Parigi a Londra, da Berlino al Cairo, in tutto il mondo folle in strada per festeggiare la caduta del regime di Bashar al-Assad, rovesciato da un’offensiva lampo dei gruppi ribelli, dopo la presa di Damasco. Cori e bandiere siriane hanno sventolato a Trafalgar Square, a Place de la République, così come nella piazza di Khost, in Afhanistan, di Dublino e per le strade della Turchia.