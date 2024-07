Siria: il partito Baath di Assad ottiene la maggioranza nei sondaggi parlamentari

Damasco, 18 lug. (Adnkronos/Dpa) – Il partito del presidente siriano Bashar al-Assad ha conquistato la maggioranza dei seggi nelle elezioni parlamentari del Paese. La lista "Unità nazionale" ha ottenuto un totale di 194 seggi nell'assemblea composta da 250 membri, di cui 178 per il partito Baath di Assad, secondo fonti del comitato elettorale. I restanti 56 seggi sono andati a candidati indipendenti.

Il Comitato Giudiziario Supremo per le Elezioni in Siria ha dichiarato che la partecipazione degli elettori alle elezioni del 15 luglio ha raggiunto il 38,16% degli aventi diritto. Si è trattata della quarta elezione parlamentare dall'inizio della guerra civile siriana nel 2011. Solo i residenti nelle aree controllate dal governo si è recata alle urne, mente l'opposizione ha liquidato le elezioni come una "farsa".

Nelle elezioni legislative del 2020, il Baath di Assad aveva ottenuto 166 seggi, oltre ad altri 17 da partiti alleati, mentre 67 seggi andarono a candidati indipendenti.