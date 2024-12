Siria, La Russa: speriamo regime tollerante verso chi non segue Islam

Roma, 10 dic. (askanews) – “In Siria abbiamo visto in questi giorni la caduta di un regime barbaro e dittatoriale di Assad però sostituito ancora non sappiamo bene da che cosa, da un regime sicuramente islamico ma speriamo tollerante verso coloro che non seguono la legge dell’Islam”.

Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando in aula al Senato nel corso della cerimonia di premiazione dei sette progetti vincitori della sedicesima edizione del concorso “Testimoni dei Diritti” dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

“Come vedete parlare di diritti universali dell’uomo in questo periodo, quest’anno più che negli anni precedenti è importante” ha aggiunto.