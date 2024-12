Siria, Netanyahu: Alture del Golan saranno sempre parte d'Israele

Tel Aviv, 10 dic. (askanews) – Le Alture del Golan “rimarranno per sempre parte integrante di Israele”. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una conferenza stampa. Israele sta rafforzando le sue difese sulle Alture del Golan a seguito della caduta del presidente siriano Bashar al Assad e della conquista di una parte significativa del paese da parte delle forze di opposizione armate. Domenica, Netanyahu ha dichiarato che l’accordo raggiunto poco dopo la Guerra del Kippur del 1973 (nota anche come Guerra del Ramadan) non è più valido, perché le forze siriane hanno abbandonato le loro posizioni. Netanyahu ha ordinato alle Forze di difesa israeliane di occupare la zona cuscinetto.