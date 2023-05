Home > Askanews > Siria partecipa alla seduta preparatoria del summit della Lega Araba Siria partecipa alla seduta preparatoria del summit della Lega Araba

Roma, 15 mag. (askanews) – Fine dell’esilio di 11 anni per la Siria che partecipa alla sessione preparatoria della Lega Araba in vista del summit di venerdì 19 maggio in Arabia Saudita. Nelle immagini il ministro dell’Economia e del commercio estero Mohammad Samer al-Khalil e la delegazione siriana. Il ministro delle Finanze saudita, Mohammed al-Jadaan: “Colgo l’occasione per dare il benvenuto alla Repubblica arabo siriana nella Lega degli Stati arabi, aspetto con impazienza di lavorare con tutti voi per ottenere ciò a cui ambiamo”. L’organismo panarabo ha sospeso Damasco nel novembre 2011 dopo la repressione delle proteste che hanno portato al conflitto civile in cui sono morte più di 500.000 persone, oltre ai milioni di sfollati. L’Arabia saudita ha ora nuovamente accolto il governo siriano nell’organizzazione internazionale dopo un decennio di isolamento. Assad è stato invitato dal re saudita Salman “a partecipare al 32esimo summit della Lega araba che si terrà a Gedda il 19 maggio”. L’ultimo summit a cui Assad ha partecipato risale al 2010 in Libia. Il presidente siriano, inoltre, è stato invitato dal presidente degli Emirati arabi uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a partecipare alla conferenza sul clima (Cop28) in programma a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre.

