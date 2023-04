Siria: Usa confermano, 'ucciso leader Isis, progettava attacchi in Mo ed Europa'

Washington, 18 apr. (Adnkronos/Dpa) - Un leader dello Stato islamico, che pianificava attacchi in Medio Oriente e in Europa, è stato ucciso in un attacco con elicotteri statunitensi nel nord della Siria. Lo ha comunicato il Pentagono. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti (Centcom),...

Washington, 18 apr. (Adnkronos/Dpa) – Un leader dello Stato islamico, che pianificava attacchi in Medio Oriente e in Europa, è stato ucciso in un attacco con elicotteri statunitensi nel nord della Siria. Lo ha comunicato il Pentagono. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), ha precisato il dipartimento della difesa degli Stati Uniti, "hanno ucciso Abd-al-Hadi Mahmud al-Haji Ali e altri due agenti dell'organizzazione della milizia estremista Stato islamico, noto anche come Isis, in un raid mattutino".

L'uomo era un alto leader dello Stato islamico e "responsabile operativo della pianificazione di attacchi terroristici in Medio Oriente e in Europa", ha dichiarato il Centocom in una nota, aggiungendo che era l'obiettivo dell'operazione. L'esercito americano ha affermato che il raid è stato lanciato dopo che l'intelligence ha rivelato un complotto dello Stato islamico per rapire funzionari all'estero da utilizzare come leva per le iniziative del gruppo terroristico.

"Sappiamo che l'Isis vuole colpire oltre il Medio Oriente", ha detto il portavoce del Centcom il colonnello Joe Buccino. "Questo raid infligge un duro colpo alle operazioni dell'Isis nella regione, ma non elimina la capacità dell'Isis di condurre operazioni". Rami Abdel Rahman, capo dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, ha confermato alla Dpa l'operazione e ha detto che tre persone sono state uccise, due sul luogo dell'operazione stessa e una terza alla periferia di un villaggio.