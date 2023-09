Una terribile tragedia familiare si è consumata a Sirmione, in provincia di Brescia. Un uomo di 45 anni ha ucciso la madre a calci e pugni ed è stato arrestato.

Sirmione, uccide la madre a calci e pugni: arrestato 45enne

Nerina Fontana, di 72 anni, è morta nella notte, dopo una brutale aggressione da parte del figlio. Ruben Andreoli, di 45 anni, ha ucciso la madre a calci e pugni, dopo un litigio avvenuto in casa a Sirmione, in provincia di Brescia. Nell’appartamento viveva anche la compagna dell’uomo, una donna di origini ucraine che ha assistito alla terribile aggressione. Nerina Fontana è morta all’ospedale di Brescia, dove era stata portata in condizioni disperate. Il figlio, operaio incensurato, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio. L’aggressore ha 45 anni, è incensurato, lavora come magazziniere in un’azienda di Peschiera del Garda, in provincia di Verona, e la sua grande passione sono le gare di rally.

Uccide la madre a calci e pugni: movente e soccorsi

Per il momento i motivi della lite che ha portato all’omicidio sono sconosciuti. All’origine dello scontro potrebbe esserci una discussione su un possibile viaggio in Ucraina del 45enne insieme alla compagna. La madre dell’uomo non era d’accordo e il figlio l’ha aggredita a calci e pugni, in casa e sul balcone. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, preoccupati per le urla e i rumori provenienti dall’abitazione. Quando sono arrivati gli agenti, l’uomo non è scappato ed è stato arrestato per omicidio aggravato da legame di parentela.