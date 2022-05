Sisal inaugura a Milano la nuova sede: è esempio di sostenibilità

Milano, 24 mag. (askanews) -Sisal inaugura a Milano il suo nuovo quartier generale: oltre 9.000 metri quadrati sviluppati su 13 piani. L’azienda nata proprio in città nel 1945 ha scelto l’area di Scalo Farini per una sede fortemente votata alla sostenibilità: il 95% dei rifiuti generati nel processo di ristrutturazione è stato riciclato per un palazzo che consuma meno energia e meno acqua rispetto al passato. L’amministratore delegato di Sisal, Francesco Durante.

“Siamo molto contenti di aver potuto inaugurare una sede che è un esempio di sostenibilità sia per quanto riguarda i consumi che hanno visto una riduzione di oltre il 45% dei consumi idrici, del 40% dei consumi energetici ma anche perché il cuore della sede è rappresentato da un polmone verde che attraversa la spina dorsale di tutto l’edificio e che offre a tutte le persone l’oppportunità di rilassarsi. Ma anche di pulire l’aria in maniera più efficace”.

Una sede che sarà aperta alla città, per ospitare laboratori per rafforzare le competenze dei più giovani e supportare associazioni con i progetti di volontariato aziendale. “Sisal guarda al futuro nella direzione di un business sempre più sostenibile e che segue tre direttrici: sostenibilità, innovazione digitale e sviluppo internazionale”.

All’inaugurazione del nuovo quartier generale di Sisal anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “E’ chiaro che loro sono nati a Milano ma non era scontato che mantenessero la loro sede in questa città. Nell’ultimo anno hanno assunto 150 persone a Milano, ne hanno in programma di assumerne altre 100. Questa è la cosa che dà valore”. Un segno, ha chiosato il sindaco, della responsabilità che tanti hanno nella città di Milano.