Sisma 2016, Barrese (Intesa Sp): ad Amatrice si recupera un simbolo

Roma, 30 gen. (askanews) – “E’ molto importante ripartire dai simboli ed Amatrice lo è. Dimostra quanto è dura la natura e difficile comunque la ricostruzione. Partire da un simbolo per dare alle persone anche uno stimolo e un ottimismo sul futuro lo abbiamo ritenuto un intervento importante e devo dire che in questo le istituzioni ci hanno aiutato”. Lo ha detto il responsabile divisione banca dei territori di Intesa San Paolo, Stefano Barrese, a margine della presentazione del protocollo di intesa per il recupero della chiesa San Francesco di Amatrice.

Quella avviata – ha aggiunto – “è una ottima dimostrazione di collaborazione con le istituzioni. Ci auguriamo di essere rapidi nella ricostruzione e questo secondo me può essere un primo passo, sapendo quanto sia importante per Amatrice quella chiesa perché rappresenta un elemento anche di interesse turistico che, insieme ad altri, attirava in queste località”. Quindi Barrese ha spiegato come l’Art Bonus, che ha contribuito al finanziamento per la chiesa di Amatrice, “è una storia di indubbio successo, un mondo con il quale si riesce a veicolare il risparmio privato su quanto si importante il patrimonio culturale del Paese”.