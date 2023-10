Sisma Campi Flegrei, paura a Napoli: "Il più forte finora, bruttissimo"

Napoli, 3 ott. (askanews) – Tanta paura e gente in strada a Napoli dopo la scossa di magnitudo 4.0 alle 22.08 del 2 ottobre ai Campi Flegrei, seguita da altre di minor entità. Ma sono giorni che va avanti uno sciame sismico nella zona e il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha sottolineato che quella vesuvuiana “è un’area costantemente sotto controllo”, “perché molto instabile” e bisogna “essere pronti qualora dovessero verificarsi situazioni più gravi”.

Intanto, però, a Napoli, tante le richieste di verifica pervenute dai cittadini, principalmente dalla zona di Fuorigrotta-Bagnoli e Pozzuoli. In via Augusto Righi due immobili sono stati dichiarati totalmente impraticabili, sgomberate le famiglie residenti.

I vigili del fuoco nei loro interventi hanno riscontrato piccole lesioni in alcuni degli stabili verificati, ma non danni importanti. Nelle immagini si vedono i crolli nella zona di Agnano Pisciarelli.

“La situazione è questa, non ci evacuano, abbiamo le case in pericolo, abbiamo dei segni, delle spaccature nei muri, credo che alla prossima scossa non saremo più qui a parlarne”. “Ci sono persone anziane, la ragazza che abita sopra di me ha la nonna disabile in carrozzina, è dovuta andare via perché con un’altra scossa non ha la possibilità di scappare”.

Due, tre secondi che non capisci niente, bruttissimo, io ho vissuto quello dell’80 ma ero piccolo”.

“Già io e altre famiglie abbiamo subìto nell’80, nell’84 questa situazione, sempre per il bradisismo, il palazzo sta cadendo a pezzi”.

Questa mattina registrate scosse di terremoto anche in Calabria.