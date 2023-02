Home > Askanews > Sisma, i vigili del fuoco italiani in partenza per la Turchia Sisma, i vigili del fuoco italiani in partenza per la Turchia

Roma, 6 feb. (askanews) – I vigili del fuoco italiani si preparano a partire per la Turchia, come contributo italiano alle operazioni di soccorso in seguito al devastante sisma. Più di 60 le persone, tra Vigili del Fuoco, esperti di logistica e personale sanitario, che partecipano, tra cui una squadra di 40 Usar (Urban Search And Rescue), specializzati nella ricerca e nel soccorso tra le macerie e un team di esperti in danni causati dai terremoti.

