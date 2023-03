Sisma in Afghanistan e Pakistan, gente passa la notte in strada

Roma, 22 mar. (askanews) – Notte in strada a Kabul per il timore di una nuova scossa dopo il terremoto di magnitudo 6,5 che ha scosso l’Afghanistan, il Pakistan e parte dell’India. Il Servizio geologico degli Stati Uniti ha dichiarato che il sisma si è verificato nei pressi di Jurm, nel Nord-Est dell’Afghanistan, con una profondità di 187 chilometri.

Almeno 12 le persone che hanno perso la vita, decine i feriti.

Nove dei morti accertati sono stati segnalati nella regione della valle di Khyber Pakhtunkhwa, in Pakistan. Altri tre sono rimasti uccisi in Afghanistan, ha dichiarato il portavoce del ministero della Sanità del Paese. Molte famiglie erano fuori casa per festeggiare il Capodanno persiano quando il terremoto ha colpito.

Le linee telefoniche sono state interrotte e in Pakistan l’autostrada nella zona di Swat, la più colpita, è stata bloccata da frane.