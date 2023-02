Sisma in Turchia: sono state sospese le ricerche tranne che in due regioni

All’appello mancano ancora molte persone ma non in tutto quel paese messo in ginocchio, sisma in Turchia: sono state sospese le ricerche tranne che in due regioni.

Da quanto si apprende in queste ore si continua a cercare soltanto nelle province di Kahramanmaras e Hatay dove ci sono ancora dispersi e molto probabilmente morti che andranno a far crescere ancora il tremendo bilancio finale dell’apocalisse da magnitudo 7.8 che ha polverizzato Turchia e Siria.

Sisma in Turchia: sono state sospese le ricerche

Il dato è questo, come riportano i media: a 14 giorni dal sisma, la Turchia ha deciso di interrompere le ricerche tranne che nelle due province più colpite, Kahramanmaras e Hatay.

Secondo fonti ufficiali di Ankara l’annuncio è stato dato dall’agenzia governativa di soccorso (Afad). Lo ha detto a chiare lettere ai media proprio Unus Sezer, capo di Afad.”In molte province le ricerche sono terminate”.

L’annuncio dell’agenzia Afad sulla decisione

“Continuano nelle province di Kahramanmaras e Hatay, in una quarantina di edifici“. E dopo due settimane e con quella terra brutalizzata che trema ancora il bilancio finora conosciuto è terrificante.

Il terremoto di magnitudo 7.8 che ha devastato il sud del Paese e la Siria ha ucciso 40.689 persone solo in Turchia, secondo l’ultimo rapporto ufficiale diffuso domenica.