Sisma, italiano in Thailandia: qui a Nord grande shock ma stiamo bene

Chian Mai (Thailandia), 28 mar. (askanews) – “Qui erano circa le 14.20, eravamo seduti in un posto e poi abbiamo cominciato a sentire delle grandi scosse, ci siamo guardati in faccia e poi abbiamo capito che era un terremoto, quindi siamo usciti sulla strada, abbiamo visto che altra gente era uscita fuori, tutti impauriti, gridavano, alcuni piangevano; non è stata forte da far crollare edifici, però sono cose che non accadono ogni giorno quindi è stato un po’ scioccante per alcuni….. Ho visto gente scioccata proprio, è sempre una situazione particolare”.

Così Don Bruno Soppelsa, sacerdote italiano missionario in Thailandia, racconta il forte sisma con epicentro in Myanmar (Birmania) che si è avvertito anche in Thailandia, dal Nord del Paese, vicino a Chang Mai, dove sta operando.

“Hanno avuto grandi scosse anche a Bangkok dove sono crollati dei grattacieli che erano in fase di costruzione di 20-25 piani, crollati e amici mi hanno mandato foto di ospedali evacuati, hanno portato giù i malati nei letti proprio fuori dall’ospedale, scene veramente impressionanti. Però il pensiero va alla gente del Myanmar che ha subìto e sta subendo i danni più grandi: case distrutte, città distrutte, morti. Già sta vivendo una situazione particolare, il Myanmar, afflitto da una guerra civile che dura da oltre quattro anni quindi lì è un vero grande problema. Qui in qualche maniera abbiamo avuto paura però adesso sembra tutto ritornare nella normalità”.

Parlando della situazione al Nord, vicino a dove si trova, ha detto: “Di crolli e danni ho sentito solo a Bangkok, addirittura i grandi grattacieli con gli alberghi in cima, con le piscine al 30esimo o 40esimo piano avevano l’acqua che scendeva a cascate, che scendeva da questi grandi hotel, ma qui al Nord ancora non ho sentito nulla, dovremmo guardare i notiziari leggere un po’ sui siti web per avere notizie più sicure” ha concluso.