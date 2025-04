Sisma Myanmar, l'UNHCR: oltre 1,6 milioni gli sfollati

Mandalay (Myanmar), 1 apr. (askanews) – Immagini dal Myanmar, devastato dal terremoto di magnitudo 7.7, seguito da altre scosse di assestamento; secondo gli ultimi dati ufficiali, sono oltre 2.700 i morti e quasi 4.000 i feriti.

Nei video condivisi dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati si vedono persone accampate per le strade, edifici completamente distrutti e ripiegati su se stessi, oltre 1,6 milioni gli sfollati.

L’UNHCR ha inviato i primi aiuti alle aree più colpite, come Mandalay e Naypyidaw, forniture d’emergenza per circa 25.000 sopravvissuti. Ma si cercano ancora centinaia di dispersi. La necessità più urgente, sottolinea l’agenzia dell’Onu, è distribuire rifugi e beni di soccorso, così come monitorare i rischi legati agli ordigni esplosivi, alla separazione delle famiglie, alla protezione dei bambini e alla violenza di genere. Il sisma, infatti, aggrava una situzione già disperata in un Paese provato da quattro anni di guerra civile. E le aree più colpite dal terremoto sono quelle che ospitano il 45% dei 3,5 milioni di sfollati interni del Myanmar.