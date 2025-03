Sisma Myanmar, paura a Chiang Mai (Thailandia): "Ha tremato tutto"

Chian Mai (Thailandia), 28 mar. (askanews) – Paura a Chiang Mai, la più grande città, anche dal punto di vista culturale, della Thailandia del Nord, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 7.7 con epicentro in Myanmar, avvertita forte anche nel Paese vicino.

Molte persone sono rimaste in strada dopo la scossa, in particolare i turisti spaventati. Chiang Mai è tra le mete principali in cui passano i tour turistici da tutto il mondo. Dopo il sisma è saltata la corrente elettrica.

“Ho sentito due scosse di terremoto. Ho visto le linee elettriche muoversi e oscillare durante la seconda, nella prima ha tremato tutto – racconta la commessa di un negozio – le luci si sono accese e spente durante la prima scossa e nella seconda è saltata la linea telefonica”. “All’inizio non capivo che era un terremoto, mi girava la testa – dice un ragazzo – poi ho visto delle cose muoversi”.