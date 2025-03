Sisma Myanmar, soccorritori estraggono una donna viva dalla macerie

Mandalay (Myanmar), 29 mar. (askanews) – I soccorritori sono riusciti a estrarre una donna viva dalle macerie di un condominio crollato a Mandalay, in Myanmar (Birmania), 30 ore dopo il devastante terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito il paese, con epicentro a poca distanza dalla città, antica capitale della Birmania. Dopo ore di lavoro incessante, la 30enne Phyu Lay Khaing è stata tirata fuori dal condominio Sky Villa dai soccorritori e trasportata in barella per essere abbracciata dal marito Ye Aung, prima di essere trasportata in ospedale.