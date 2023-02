Sisma Siria, il nunzio visita centro sfollati ad Aleppo

Aleppo, 8 feb. (askanews) – Il cardinale Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria, ha visitato oggi un centro sfollati ad Aleppo, in Siria, dove la fondazione Avsi sta fornendo aiuti alle persone rimaste senza casa dopo il sisma che lunedì scorso ha devastato il nord del Paese.

“Siamo qui con il cardinale Zenari in un centro di accoglienza gestito dalla Direzione dell’educazione di Aleppo, che accoglie centinaia di sfollati. Come fondazione Avsi stiamo fornendo coperte, cibo, pasti caldi e tutto ciò che è necessario per passare la notte.

Ringrazio molto il cardinale Zenari per questa visita, è molto importante che sia qui accanto alla popolazione che soffre e speriamo di contare sul vostro aiuto”, ha detto Filippo Agostino, responsabile Avsi in Siria, partito immediatamente da Damasco lunedì scorso dopo il sisma per raggiungere il nord del Paese.

Avsi opera stabilmente in Siria dal 2015 e ad Aleppo sostiene l’Ospedale Saint Louis del progetto “Siria. Ospedali Aperti” avviato nel 2017, che ad oggi ha provveduto a fornire oltre 95.000 cure gratuite a siriani poveri.