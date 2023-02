Sisma Turchia, ad Adana 50 Vigili del Fuoco specializzati

Adana, 7 feb. (askanews) – L’impegno dell’Italia per aiutare Turchia e Siria colpite dal terremoto. Ad Adana, in Turchia, alle 6 ora italiana è atterrato un contingente dei vigili del fuoco, trasportato con un aereo C-130 dell’Aeronautica Militare, partito da Pisa con scalo a Pratica di Mare.

A bordo 50 vigili del fuoco dei team Usar di Toscana e Lazio. Personale specializzato per la ricerca di dispersi sotto le macerie, che ha operato in analoghe situazioni in Italia e all’estero.

Nel gruppo, 11 sanitari e 6 unità del Dipartimento della Protezione civile.