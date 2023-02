Home > Askanews > Sisma Turchia e Siria, un fiocco nero sulla Sydney Opera House Sisma Turchia e Siria, un fiocco nero sulla Sydney Opera House

Roma, 9 feb. (askanews) – La Sydney Opera House è stata illuminata con un fiocco nero in solidarietà con le vittime del devastante sisma in Turchia e Siria. “Ci sentiamo inutili perché non possiamo fare molto da qui, siamo lontani. Al di là delle nostre preghiere e dell’invio di donazioni, è tutto quello che possiamo fare”, ha commentato un residente a France Presse, Figen Baran, i cui genitori sono nati in Turchia.

Roma, 9 feb. (askanews) - La Sydney Opera House è stata illuminata con un fiocco nero in solidarietà con le vittime del devastante sisma in Turchia e Siria. "Ci sentiamo inutili perché non possiamo fare molto da qui, siamo lontani. Al di là delle nostre preghiere e dell'invio di donazioni, è ...