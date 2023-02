Sisma Turchia, Erdogan chiede "scusa" per i ritardi nei soccorsi

Milano, 27 feb. (askanews) –

Adiyaman, 27 feb. (askanews) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha chiesto “perdono” agli abitanti della provincia di Adiyaman (Sudest), una delle più colpite dal devastante terremoto del 6 febbraio scorso, per i ritardi nell’arrivo dei soccorsi.

“A causa dell’effetto devastante delle scosse e del maltempo, nei primi giorni non siamo riusciti a lavorare come avremmo voluto ad Adiyaman. Chiedo perdono per questo”, ha detto il capo dello Stato turco durante una visita nella provincia, tre settimane dopo il terremoto che ha provocato la morte di più di 44.000 persone in Turchia e ha colpito anche la vicina Siria.