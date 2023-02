Home > Askanews > Sisma Turchia, gli sfollati fra le rovine del castello Gaziantep Sisma Turchia, gli sfollati fra le rovine del castello Gaziantep

Gaziantep, 8 feb. (askanews) – “Siamo qui in una tenda, la nostra casa è stata distrutta, non sappiamo dove andare. Abbiamo chiesto aiuto all’ente che gestisce l’emergenza (Afad) ma possono al massimo portare una tenda per questi bambini. La casa non c’è più e i bambini si stanno ammalando per il freddo”. Ahmet Huseyin è un venditore di scarpe sopravvissuto con la sua famiglia al terremoto che ha colpito la Turchia, insieme con la Siria. Ora vive insieme ad altri sfollati all’ombra delle rovine del castello di Gaziantep, uno dei simboli della distruzione provocata dal sisma: un castello patrimonio dell’Unesco che svettava su questo altipiano, distrutto dalle scosse dopo 2mila anni. “Non viene nessuno ad aiutarci – lamenta – i bambini hanno fame, sete, stanno congelando. Non abbiamo nulla da bruciare. Stiamo accendendo il fuoco usando il legno di alcune panchine, perfino qualche vestito”. Le strade danneggiate stanno rendendo particolarmente difficile raggiungere alcune zone e il gelo aumenta i disagi soprattutto di notte quando le temperature scendono sempre sotto lo zero in questi giorni.

