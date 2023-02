Sisma Turchia, miracoloso salvataggio di una neonata di 7 mesi

Roma, 9 feb. (askanews) – In un video registrato dal dipartimento dei Vigili del fuoco di Instabul, si vedono i momenti del miracoloso salvataggio di una neonata di 7 mesi, identiticata dai media tuchi come Helen, rimasta sepolta sotto le macerie per 68 ore, secondo le autorità.

Secondo l’agenzia turca IHA, i soccorritori hanno trovato la piccolina tra le rovine di un edificio crollato nel distretto di Hatay, Turchia centro-meridionale.

Helen è apparsa in buone condizioni, è stata avvolta in una coperta termica ed è stata trasferita in ospedale per ulteriori controlli.