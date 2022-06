Sissi e la cicatrice sul volto: lei spiega perché è nella copertina del suo album

Sissi ha svelato perché ha deciso di non coprire la sua cicatrice sulla copertina dell'album Leggera.

Dopo l’esperienza ad Amici Sissi ha pubblicato il suo primo Ep, Leggera, e ha svelato il perché della sua cicatrice sul volto.

Sissi: la cicatrice

L’esperienza di Amici è stata importante per Sissi che, una volta uscita dal programma, ha pubblicato con la Sugar il suo primo Ep, Leggera (“che non vuol dire superficiale”, ha specificato).

Nella copertina del disco si vede un primo piano del volto della cantante, che ha un’evidente cicatrice tra le sopracciglia. Lei stessa ha svelato perché avrebbe deciso di non coprire la cicatrice e quale sarebbe il suo significato. “È il segno di una porta in faccia ricevuta, volevo che si vedesse”, ha dichiarato la cantante, che ha così voluto sottolineare quanto le “porte in faccia” (metaforiche) siano importanti per la carriera di un artista.

Leggera

Leggera è uscito il 27 maggio e contiene al suo interno anche alcuni brani che Sissi aveva realizzato prima del suo ingresso ad Amici. “[Amo] in particolar modo i brani scritti prima di Amici. È un lusso far conoscere ciò che hai scritto quando il primo successo era un traguardo ancora molto lontano”, ha dichiarato la cantante, entusiasta per l’importante traguardo raggiunto dopo la sua esperienza all’interno del programma. In tanti tra i fan sono entusiasti del lavoro da lei svolto e non vedono l’ora di sapere cosa riserverà il futuro alla giovane cantante.