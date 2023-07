"Sistema Milano 0.18", un progetto per il benessere dei giovani

Milano, 6 lug. (askanews) – Si chiama “Wish Mi: wellbeing integrated system of Milan” ed è il progetto che promuove il benessere di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, da 0 a 18 anni, tramite un sistema integrato di politiche, programmi, servizi e opportunità per i più giovani per incentivare l’ascolto dei desideri e la progettazione dal basso, portato avanti dal Comune di Milano con una rete di enti, rappresentanti del mondo accademico e partner provenienti dal terzo settore.

Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano.

“Stiamo facendo molte cose – ha spiegato – anche perché i giovani sono sempre al centro dell’agenda politica, non soltanto quando diventano molto attenzionati. Ci sono tante esperienze e questa di Wish Mi ci permette di arricchire l’offerta, di renderla anche più adeguata alle diverse esigenze e di coinvolgere quel privato sociale con le esperienze educative che possono davvero far sì che sia un Catalogo a misura di ciascuna e di ciascuno”.

Il Sistema Milano 0.18 è uno degli assi portanti del progetto, istituito dal Comune di Milano per creare una community che promuova il benessere per i più giovani. Per farlo, è stata ideata anche una rete di sei hub sul territorio cittadino, con lo scopo di facilitare l’accesso “fisico” ai servizi socioculturali ed educativi per i giovani e le loro famiglie, come ha spiegato Chiara Parapini, project manager di ActionAid.

“Siamo andati a co-progettare dei servizi rispondenti ai bisogni delle ragazze e ragazzi – ha spiegato Parapini – siamo partiti chiedendo loro quali fossero i desideri per poi rispondere attraverso l’implementazione di servizi all’interno di questo su questi spazi di comunità”.

Ne è emerso un grande bisogno di socialità e attenzioni collettive, con focus su affettività e sessualità; forse la risposta agli anni di chiusura dovuti alla pandemia di Covid-19. E con un sistema di voucher digitali si è cercato di coinvolgere i giovani in prima persona nella co-progettazione e realizzazione di attività di gruppo innovative.

Anche per questo, dal 22 maggio al 30 giugno 2023 è andato in scena Play Milano 0.18, un grande gioco cittadino durante il quale i giovani hanno preso parte a diverse “Missioni” in giro per la città per promuovere il benessere cittadino e che si è concluso con una premiazione che ha voluto essere, soprattutto, un grande riconoscimento per chi ha partecipato all’iniziativa.