Sistema universitario: a Los Angeles l’incontro tra Raffaella Valentini, Console Generale d’Italia, ed il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Link, Carlo Alberto Giusti

(Adnkronos) - Roma, 6 luglio 2023. Uno scambio di idee che ha messo le basi per future sinergie sull’asse Italia-Stati Uniti. Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Link, Carlo Alberto Giusti, impegnato in una serie di visite istituzionali in diversi atenei della Califor...