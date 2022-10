Situazione del Covid in Italia e report Iss, l’indice Rt sale a 1.30

Il Ministero della Salute e l'Istituti superiore di Sanità fanno il punto della situazione del Covid in Italia, report Iss: l'indice Rt sale a 1.30

In merito alla situazione del Covid in Italia ed a quanto pubblicato nel report Iss il dato chiave è che l’indice Rt sale a 1.30 e che sono in aumento anche i ricoveri ordinari e quelli nelle terapie intensive.

Secondo l’Istituto superiore di Sanità italiano i casi di coronavirus nel nostro paese sono tornati sopra 500 su 100mila abitanti. E sempre il report, citato da AdnKronos, spiega che l’incidenza settimanale a livello nazionale “sale a 504/100mila nel periodo 7-13 ottobre, rispetto al dato di 441/100mila del periodo 30 settembre-6 ottobre”.

Report Iss sul Covid, l’indice Rt sale

Sta andando su anche l’indice di trasmissione, che è ancora sopra la soglia epidemica.

Ecco i dati temporali: in ordine al periodo 21 settembre-4 ottobre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,30 (range 1,15-1,38). E si tratta di un Rt in aumento rispetto alla settimana precedente (1,18) e superiore al valore soglia. Insomma, il monitoraggio Covid Covid dell’Istituto superiore di sanità e ministero della Salute disegna una situazione non grave ma da tenere sott’occhio.

L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero invece diminuisce leggermente tuttavia ma si trova ancora oltre la soglia epidemica a 1,20 (1,17-1,24) al 4 ottobre, rispetto a 1,28 (1,23-1,32) al 27 settembre.

La situazione: ricoveri in aumento

Sono in aumento anche i ricoveri Covid, nelle terapie intensive sia negli altri reparti. Ecco cosa spiega il report: “Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 2,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 13 ottobre), rispetto al 1,8% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 6 ottobre); il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 10,0% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 13 ottobre), rispetto all’8,2% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 6 ottobre)”.