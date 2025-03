Situazione stabile per il papa con nuovi piccoli miglioramenti

Milano, 21 mar. (askanews) – “Anche questi ultimi giorni in ospedale di Papa Francesco sono trascorsi tra le terapie mediche e farmacologiche e la fisioterapia motoria e respiratoria”. Francesco ha poi potuto svolgere una relativa “attività lavorativa, per quanto gli è stato possibile” alternandola alla preghiera. Lo spiega la Sala stampa della Santa sede che questa sera ha riferito ai giornalisti la situazione legata alla salute del Papa ricoverato dal 14 febbraio scorso al Policlinico Gemelli di Roma.

Le condizioni di salute del pontefice sono state, quindi, definite anche oggi “stabili ma con alcuni piccoli miglioramenti” sia nella mobilità che nell’ossigenazione. Il Papa “ora sta molto bene fisicamente”, ma è necessaria la riabilitazione, ha sottolineato Vìctor Manuel Fernandez, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede.

Se dal Vaticano la prudenza è d’obbligo e per domenica si potrebbe ripetere quanto accaduto nelle cinque domeniche passate, ovvero con l’Angelus diffuso solo in testo, come si vede dalle immagini dal Gemelli con alcuni tecnici e uomini della Gendarmeria vaticana, potrebbe esserci una sorpresa con il Papa che – dopo 36 giorni di ricovero, potrebbe affacciarsi. E salutare, anche solo benedicendo senza parlare, la folla che sicuramente domenica sarà nel piazzale dell’ospedale.