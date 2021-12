Skin è diventata mamma: è nata Lev Lylah

Skin ha annunciato via social la nascita della sua prima figlia, avuta insieme alla compagna Ladyfag.

Attraverso i social Skin ha annunciato la nascita della sua prima figlia, Lev Lylah, nata circa una settimana fa dal suo amore per la compagna, Ladyfag (al secolo Rayne Baron).

Skin: è nata la figlia

Con enorme gioia Skin ha annunciato la nascita della sua prima figlia, la piccola Lev Lylah.

Lei e la compagna Ladyfag hanno atteso circa una settimana per annunciare la nascita della bambina e nei giorni scorsi si sono godute ogni singolo attimo insieme a lei. Mamma e piccola starebbero bene e Skin e la sua compagna sarebbero felici e orgogliose di avere finalmente una figlia. “Lieta di annunciare che esattamente una settimana fa è nata la nostra bimba Lev Lylah”, ha scritto la celbere cantante, e ancora: “Sono così felice di aver trascorso la più bella settimana della mia vita occupandomi di questa bellissima anima nuova con la mia incredibile compagna Ladyfag (…) Questa piccola meraviglia ha sciolto il cuore a entrambe.

Nessuno può prepararti per l’esplosione di amore incondizionato che ora proviamo per lei. Lei è così incredibile, e sia la mamma che la bimba stanno bene e sono super felici”.

Skin: il messaggio di Ladyfag

Dopo che la cantante ha annunciato la nascita della sua bambina anche la sua compagna ha rotto il silenzio affermando: “Io e Skin siamo così orgogliose ed entusiaste di essere le sue mamme”. Il nome della piccola significherebbe “cuore della notte”.

Skin: l’amore

Dopo le nozze naufragate con Christiana Wyly, Skin ha ritrovato circa 6 anni fa l’amore accanto a Ladyfag, artista e performer. Un anno fa le due avevano annunciato che sarebbero convolate a nozze e prima del matrimonio hanno realizzato il sogno di diventare madri di una bambina. “È strano, non pensavo che alla mia età e nella mia vita sarebbe mai successo. È molto eccitante”, ha dichiarato la cantante annunciando la gravidanza, e ancora: “Ci mancano due mesi.

È eccitante, sto per diventare madre e sto cercando di fare il più possibile adesso, perché una volta nato il bambino non farò nient’altro per un po’”. Skin aveva anche ammesso che le sarebbe sempre piaciuto un giorno avere un figlio tutto suo e accando a Ladyfag la cantante è finalmente riuscita a realizzare il suo sogno d’amore.