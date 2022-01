Sky, dal 19 gennaio riparte Italia’s Got Talent: new entry Elio

Roma, 15 gen. (askanews) – Riparte mercoledì 19 gennaio, con tante novità, la ricerca dei talenti più clamorosi e unici. Su Sky Uno e in streaming su NOW si riapre la caccia ai migliori talenti del nostro Paese con la nuova edizione di Italia’s Got Talent.

In giuria esordisce Elio, che affianca i confermatissimi Federica Pellegrini, la “Divina”, Mara Maionchi, e Frank Matano. Alla conduzione, per il sesto anno consecutivo, Lodovica Comello, padrona di casa accogliente, ironica e travolgente.