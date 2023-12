Slittino: Nations Cup, miglior tempo per gli azzurri Nagler/Malleier

Whistler Mountain, 15 dic. -(Adnkronos) – Ivan Nagler e Fabian Malleier hanno fatto segnare il miglior tempo nella prova di doppio maschile nella Nations Cup che nella notte italiana ha preceduto la tappa di Coppa del Mondo di Whistler Mountain (Canada). La coppia azzurra ha fermato il cronometro sul 38”910 facendo segnare il miglior riferimento in ciascun settore del budello canadese per precedere i tedeschi Moritz Jäger / Valentin Steudte (39”023) e gli statunitensi Marcus Mueller / Ansel Haugsjaa (39”148). Ludwig Rieder e Lukas Gufler hanno quindi ottenuto il sesto tempo con 39”377.

Nel singolo femminile Verona Hofer ha fatto segnare il nono tempo con 39”439 nella graduatoria guidata alla statunitense Ashley Farquharson (39”161), con Nina Zöggeler quattordicesima (39”661). Quattordicesimo tempo infine nel singolo maschile per Alex Gufler (51”442) con un divario di 0”870 nei confronti dell’altro statunitense Jonathan Eric Gustafson (50”572) che ha guidato le operazioni davanti all’australiano Alexander Michael Ferlazzo.

Tutti gli atleti in gara nelle prove di NationsCup si sono qualificati alle rispettive gare valevoli per la Coppa del Mondo che prenderanno il via a partire dalle 21 – ora italiana – di venredì 15 dicembre con il singolo maschile, seguito dalle prove di doppio maschile e femminile. Nella giornata di sabato 16 dicembre quindi spazio al singolo femminile (dalle 19:30) e alla prova a staffetta (23:00).